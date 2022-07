Destaques 02/07/2022 08:48 Redação: Nativa News Homem é esfaqueado durante a madrugada em Alta Floresta Foto: @Nativa News A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste sábado (02) para atender uma situação de espancamento em um estacionamento comercial no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta. No local a vítima de espancamento e suspeitos já haviam se evadido. Momentos após a polícia foi acionada por plantonistas do Hospital Regional Albert Sabin, informando a entrada de um.homem vítima de arma branca. Os suspeitos não foram localizados.

De acordo com registro da PM, o chamado no bar aconteceu por volta das 04h30 da manhã, informando que dois suspeitos, que seriam integrantes de uma facção criminosa, agrediam um homem no estabelecimento. No local os militares foram informados que um motociclista havia levado a vítima do local. Um dos seguranças apresentou um aparelho celular, informando ser da vítima, foi então orientado a guardar o aparelho, caso a vítima voltasse a sua procura.

Momentos após plantonistas do hospital acionaram a guarnição informando que um homem de 37 havia dado entrada com ferimento de arma branca. No hospital o homem relatou que estava no bar quando dois suspeitos chegaram dizendo que o irmão da vítima havia assassinado o irmão de um dos suspeitos no mundo de Nova Bandeirantes e que iriam matar a vítima, iniciando uma série de golpes com os pés e mãos, espancando a vítima e desferindo golpes com uma faca.

A vítima apresentava várias escoriações pelo corpo e um golpe de arma branca no tórax, permanecendo sob cuidados médicos. Os suspeitos não foram localizados e o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

