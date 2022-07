Destaques 02/07/2022 11:29 Bombeiros realizam visita técnica à empresa internacional instalada em Carlinda Foto: Divulgação Nos dias 29 e 30 de junho, todos os militares da 7ª CIBM participaram de uma visita técnica nas instalações da empresa COFCO International, empreendimento instalado no município de Carlinda, com uma capacidade de armazenamento de 65 mil toneladas de grãos.

A visita técnica teve o escopo de possibilitar aos militares da Unidade Bombeiro de Alta Floresta reconhecer as especificidades do armazém de grãos da empresa COFCO International, que com o acompanhamento de profissional especializado da da empresa fez-se o reconhecimento de toda a instalação e obteve-se informações de todo o processo de trabalho do armazém, desde o recebimento dos grãos, limpeza, secagem, armazenagem e o carregamento para o transporte de exportação.

Considerando a expansão do agronegócio voltado para o cultivo de monoculturas de exportação, tendo como principal commoditie a soja, tal realidade abrange a microrregião de Alta Floresta, cujo cenário passou a ser integrado por portentosos armazéns de grãos, como uma demonstração do pleno vapor desta atividade na região.

O TEN CEL BM Ranie Pereira Sousa, Comandante Regional VII e da 7ª CIBM, assinala que “o agronegócio voltado para a produção de commodities de exportação já é uma realidade no extremo norte de Mato Grosso, em que o setor privado atua investindo nos diversos segmentos da atividade e, em relação ao poder público, surgem as demandas alavancadas por este ramo de negócio. Diante disto, o Corpo de Bombeiros Militar atua na análise e aprovação dos Processos de Segurança Contra Incêndio e Pânico destes empreendimentos, atendendo-se à legislação estadual pertinente, com um viés de prevenção e, de outro lado, a corporação poderá também ser acionada sob uma vertente reativa, na ocorrência de algum sinistro. Assim, é de extrema importância que os nossos militares conheçam as particularidades destes empreendimentos voltados à cultura de grãos, como armazéns, silos, secadores, considerando os riscos envolvidos e a necessidade de uma atuação técnica”.

Decorridos mais alguns meses, a Unidade Bombeiro Militar de Alta Floresta planeja a realização de uma atividade prática utilizando as instalações do empreendimento visitado, sendo a visita técnica um passo inicial de reconhecimento e preparação dos militares para uma possível atuação em locais da cadeia produtiva de grãos, considerando que o treinamento e aprendizado contínuo, em tempos de constante evolução tecnológica, revela-se uma necessidade inarredável.

