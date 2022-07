Destaques 03/07/2022 07:24 Jornal Mato Grosso do Norte Bebê nasce no corredor do Pronto Atendimento de Alta Floresta Enquanto aguardava atendimento, a mulher foi ao banheiro e a criança acabou nascendo antes que a equipe da Unidade de Saúde tivesse tempo de atendê-la Foto: Divulgação Prefeitura Uma mulher de 18 anos de a luz a uma menina nos corredores do pronto atendimento municipal (PAM), no início da noite de sexta feira (1). As informações são de uma fonte da unidade de saúde que pediram para não ser identificadas. A jovem foi a PAM acompanhada de sua irmã Ela não havia feito o pré-natal e a princípio tentou esconder a gravidez da família, mas no final da gravidez, procurou a Unidade de para fazer uma consulta e buscar atendimento. Ela fez o cadastro e enquanto aguardava para ser atendida, foi ao banheiro. Não se sabe se ela já sentia que a criança estava prestes a nascer. Mas o fato foi que não deu tempo para sair do local e a criança nasceu no corredor. Os funcionários da PAM se apressaram, tentaram atendê-la, mas não deu tempo. A menina nasceu antes que a mãe pudesse ser atendida e levada para uma enfermaria. A criança nasceu pesando quase três quilos. Após ser cortado o cordão umbilical, a menina foi transferida, por voltas das 21hs.20, para o Hospital regional para passar por atendimento de médico pediatra. As informações são que a criança nasceu muito saudável e passa bem. A mãe, conforme as informações se mostrava muito emocionada e já estava amamentando a filha, que ficou em observação no Hospital. Os funcionários da saúde de Alta Floresta se mobilizaram para conseguir ajuda para a criança, já que a mãe estava despreparada e não tinha as roupas para a bebê.

