Destaques 03/07/2022 16:42 Redação: Nativa News Alta Floresta: Homem não aceita o fim do relacionamento e agride ex-mulher com golpe de madeira na cabeça Foto: Reprodução O caso foi registrado na madrugada deste domingo (03) quando a vítima foi agredida pelo ex companheiro e levada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico no Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta.

Plantonistas do hospital acionaram a Polícia Militar após a mulher de 33 anos dar entrada com um ferimento na cabeça, relatando o caso de violência doméstica. Para os militares a vítima informou que está separada e que está na casa da irmã no bairro Cidade Bela, quando por volta de 01h00 o suspeito chegou em uma motocicleta e começou a discutir por não aceitar o fim do relacionamento. Em posse de um pedaço de madeira o suspeito desferiu um golpe contra a cabeça da vítima.

Após relatos da vítima, rondas foram localizadas, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Veja também sobre Alta Floresta - MT fim do relacionamento golpe de madeira violência doméstica Voltar + Destaques