Destaques 03/07/2022 17:36 Redação: Nativa News Alta Floresta: Populares detém homem apenas de cueca após arrombar porta do quarto da convivente Foto: Reprodução O caso foi registrado pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (03) no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, após a guarnição ser acionada por populares que denunciavam uma tentativa de estupro, o suspeito foi encontrado imobilizado, vestindo apenas cueca.

No local, por volta das 04h35, os militares encontraram o homem imobilizado, vestindo apenas cuecas. Testemunhas relataram que a vítima ligou para uma delas informando que o suspeito havia arrombado a porta, que estava com medo trancada no banheiro. Ao adentrar a residência avistaram o suspeito puxando a vítima de dentro do banheiro, imediatamente imobilizaram ele e acionaram a polícia.

Aos militares a mulher relatou que ambos estavam em uma festa, que na madrugada ela foi para casa sozinha, logo atrás o convivente chegou alterado querendo conversar, com medo ela se trancou no quarto. O suspeito arrombou a porta do quarto e a vítima então se trancou no banheiro e pediu socorro por telefone. A vítima negou que houve tentativa de estupro. Diante os fatos o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

