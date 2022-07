Destaques 04/07/2022 11:37 Zamir Mendes é o novo presidente do Rotary Club de Alta Floresta Foto: Divulgação No último sábado (02), foi realizada na casa da amizade, a Festiva de Transmissão de Posse da Nova Diretoria do Rotary Club de Alta Floresta. No Rotary Internacional, as renovações marcam uma gestão com projetos e serviços. Encerra-se um ciclo e marca o começo de um novo ano rotário, que corresponde ao período de julho de 2021 a junho de 2022. O evento contou com a presença de lideranças políticas, convidados e autoridades ligadas a entidade. A nova diretoria será liderada pelo presidente Zamir José Mendes, que assume no lugar deixado pelo ex-presidente Aurelino Viera da Silva. Confira abaixo a nova diretoria Presidente: Zamir José Mendes Vice-Presidente – Aurelino Viera da Silva. Tesoureiro – Paulo Triburtini Liri Secretário – André Juliano Finimundy Diretor de Protocolo – Andrey Mariotti Diretor da Comissão de Administração do Club– Marcelo Roque de Oliveira Diretor da Comissão de Desenvolvimento do Quatro Social – Diogo de Oliveira Diretora da Comissão de Projetos humanitários – Ricardo Medeiros Porto Diretor da Comissão de Imagem Pública – Paulo Minga Diretor da Comissão da Fundação Rotária – José da Silva Barreira Diretora da Comissão da Juventude– Fabio Aparecido dos Santos Diretora da Comissão do Banco Ortopédico– Eduardo Ap. Munhoz Ryla – Diretor: Tiago Rocha CASA DA AMIZADE Marlucia Oliveira Trindade (Presidente entrante) Maria de Jesus Andrade Mendonça (Vice-presidente) Eliane Antônia Pinotti (Protocolo) Angela Friedrich Paukner (Patrimônio) Wannessa Alves Bastos Finimundy (Projetos) Rita de Cassia Café Terhort (Tesoureira) Fabiana do Nascimento Damião (Secretária – Imagem Publica) INTERACT CLUB Presidente: Enzo Kenji Ono Cardoso Vice-Presidente: Guilherme Fernandes Braga Past Presidente: Djean Carlos de Mello dos Santos Secretario: Guilherme Fernandes Braga Tesoureira: Marjorie Borges Laranjeira Protocolo: Ana Flavia Borges Diretora de Projetos: Giseli Cardoso Claudino Comissão: Sara Araújo de Macedo

