Destaques 04/07/2022 14:39 Assessoria - PMAF Alta Floresta: Unidade Móvel Hospital de Amor passa a atender em novo endereço, ao lado do CER A partir desta segunda-feira (04/07) a Unidade Móvel do Hospital de Amor passa a atender as pacientes agendadas em novo endereço. O atendimento passa a ser realizado aos fundos da Praça Cívica. A carreta está estacionada ao lado do Centro de Especialidades Médicas – CER. No novo endereço há também mais comodidade para as pacientes que precisam dos atendimentos em exames preventivos de PCCU e de mamografia. Os exames são gratuitos e buscam atender à pacientes mulheres, com idade de 50 a 69 anos para o rastreio do câncer de mama e de 25 a 64 anos para o rastreio do câncer do colo de útero. Instalada em Alta Floresta com os atendimentos iniciados em 07 de junho, o atendimento ofertado será composto por 300 exames de mamografia e 300 exames de Papanicolau, por mês, sendo que estes serão divididos da seguinte forma: 150 exames de mamografia para a cidade de Alta Floresta

150 exames de mamografia, divididos igualitariamente para os outros 5 (cinco) municípios, ou seja, 30 exames para cada município

150 exames de Papanicolau, para a cidade de alta floresta

150 exames de Papanicolau, divididos igualitariamente para os outros 5 (cinco) municípios, ou seja, 30 exames para cada município. Para receber o atendimento, a mulher deve se dirigir até a sua unidade de saúde de referência e informar que deseja fazer os exames no Hospital de Amor, que será então encaminhada com agendamento de horário. Pacientes que já têm pedido de mamografia e que estão em fila de espera, podem se dirigir até a Unidade Móvel e agendar o exame.

