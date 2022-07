Destaques 05/07/2022 06:51 Redação: Nativa News Prefeito de Alta Floresta deve anunciar novo secretário de Saúde Foto: Reprodução A prefeitura de Alta Floresta prepara para mais uma mudança em seu staff. A secretaria de Saúde que desde abril é comandada por José Aparecido de Souza, que assumiu interinamente após a saída de Sandra Mello, nesta semana deve ganhar um novo gestor.

Está cogitado para assumir o cargo, o sanitarista Luiz Soares, atualmente servidor da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). As tratativas já tiveram início há algum tempo, conforme apurado pela redação do Nativa News, a gestão aguarda a publicação de um termo de cedência, que deve acontecer nesta semana, para então a nomeação do novo secretário.

Luiz Soares já fez parte da gestão municipal de Alta Floresta, quando foi secretário de saúde na gestão Elói Luiz de Almeida, atual secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Além de Alta Floresta, o nome cogitado possui ampla experiência na função e já participou de reuniões com autoridades locais e membros da secretaria que deve assumir.

