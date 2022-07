Destaques 05/07/2022 16:34 Redação: Nativa News Bombeiros de Alta Floresta resgatam cavalo que caiu em brejo Animal estava com as quatro patas totalmente atoladas, até o pescoço. Um cavalo que ficou atolado em um brejo aos fundos da rua H-12, região central de Alta Floresta, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (05). Conforme os bombeiros, o cavalo estava com as quatro patas totalmente atoladas, até o pescoço. Os militares com uso de técnicas de salvamento de animais, optaram o uso do sistema de multiplicação de força, utilizando dos materiais de salvamento em altura e cinta de resgate animal, auxiliando para retirada do animal sem causar nenhum ferimento. Após realizado o resgate e retirada do animal totalmente do brejo, o mesmo ficou sob responsabilidade do proprietário que se encontrava no local.

Voltar + Destaques