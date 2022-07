Destaques 05/07/2022 18:47 Alta Floresta Homem é preso com arma de fogo após agredir mulher em quarto de hotel O caso foi registrado pouco após a meia noite nesta terça-feira (05) no setor F, área central do município de Alta Floresta. A mulher acionou a Policia Militar denunciando agressão sofrida. O suspeito foi localizado trancado no quarto e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências, junto com uma arma de fogo apreendida.

De acordo com registro da PM, a mulher de 37 anos acionou a polícia relatando ter sido agredida pelo convivente e que estava ao lado de fora do hotel onde o casal está hospedado aguardo a chegada dos militares. No local os militares encontraram a vítima que passou a relatar que o casal saiu para jantar, ingeriram bebida alcoólica e que ao retornar para o quarto do hotel houve um desenvolvimento e o suspeito então a agrediu com um soco no rosto e tentou enforca-la. A mulher fugiu acionando a polícia.

Os militares se dirigiram até o quarto, onde o suspeito não atendeu a porta ao ser chamado, momentos após foi solicitada a chave reserva, quando o suspeito, de 57 anos, abriu a porta não resistindo a abordagem policial. O suspeitos afirmou que não possuía arma de fogo, mas foi avistado pelos militares um cano aparentando ser de espingarda em um saco no canto do quarto, identificado como uma arma de fogo, o homem recebeu vos de prisão e foi conduzido.

