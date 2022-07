Destaques 06/07/2022 07:01 Redação: Nativa News Vinda de Apiacás, mãe pede ajuda do conselho tutelar de Alta Floresta para resgatar filha menor Foto: Reprodução A mãe de uma adolescente vindo do município de Apiacás foi até ao conselho Tutelar de Alta Floresta afim de resgatar sua filha. De acordo com as informações da Policia Militar, o Conselheira Tutelar entrou em contato com a Central de Operações e relatando que chegou que uma senhora Mãe de uma menor, dizendo que havia vindo do município de Apiacás a fins buscar sua filha (adolescente) tendo em vista que está morando com rapaz de 22 anos. Segundo o conselho ainda a mãe da menor ficou sabendo, que sua filha estava sendo maltratada e vivendo em ambiente insalubre e que sua filha havia ligado para a mesma e pedido para vir buscá-la. A mãe da menor, relatou quando veio até a casa do suspeito, que o mesmo se alterou, bastante, e disse a menor que "se ela fosse, ela sabia o que ia acontecer". Uma equipe da Policia Militar junto com Conselho Tutelar seguiu até o local onde genitora indicou. Na residência foi encontrada a menor e o suspeito havia tomado rumo ignorado. O conselho tutelar fez o encaminhamento da menor juntamente com sua mãe até o município de Apiacás, onde a mãe reside.

