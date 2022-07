Destaques 06/07/2022 13:51 GMAC/Senac-MT. Alta Floresta sedia encerramento da primeira etapa do projeto ‘Movimenta’ Projeto itinerante do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT já passou por seis cidades e percorreu quase 950 km Após passar por seis cidades e percorrer quase 950 km, o ‘Movimenta’ traz a Alta Floresta, nesta quinta e sexta-feira, dias 7 e 8 de julho, diversas ações de educação, saúde, lazer e cultura oferecidas gratuitamente à comunidade escolar, empresários, trabalhadores do comércio e população em geral. O projeto itinerante é promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT e foi retomado em 2022, após dois anos sem ser realizado, em decorrência da pandemia da Covid-19. De acordo com o presidente do Sistema Comércio, José Wenceslau de Souza Júnior, o ‘Movimenta’ 2022 teve início em 14 de junho e passou por Acorizal, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e Colíder, realizando milhares de atendimentos. Em Alta Floresta, com apoio da Prefeitura Municipal, o projeto levará às Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) Vicente Francisco da Silva, no dia 7, a partir das 13h30, e Jardim das Flores, no dia 8, a partir das 7h30, orientações sobre saúde bucal, jogos, brincadeiras, oficinas manuais, contação de histórias e apresentação circense. Estudantes, professores e trabalhadores das unidades poderão participar ainda de atividades com óculos de realidade virtual e de uma experiência de aprendizado 3D com o aplicativo ‘Virtuali-Tee’. Palestra Com objetivo de potencializar as vendas na região, o Sistema Fecomércio-MT ofertará gratuitamente a palestra ‘Empresa que não vende, quebra!’, nesta quinta-feira (7), a partir das 19h, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta (Sispumaf). A formação, ministrada pela coach comercial e head de vendas, Cléria Del Barco, será aberta aos empresários, empreendedores, vendedores, trabalhadores do comércio e demais interessados que atuam na região para alavancar suas vendas. A entrada será um quilo de alimento não perecível destinado ao projeto ‘Mesa Brasil’, que atua com uma rede de bancos de alimentos para combater a fome e o desperdício. Encerramento A primeira etapa do ‘Movimenta’ 2022 será encerrada na Praça da Cultura, em Alta Floresta, onde toda população poderá usufruir das ações de saúde e beleza e conferir diferentes intervenções artísticas. Ainda serão realizados testes de glicemia e do Índice de Massa Corpórea (IMC). Também terá espaço para corte de cabelo, design de sobrancelhas e massagem. Tudo gratuito. Programação Dia: 7 de julho | Tarde Horário: a partir das 13h30 Local: Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Vicente Francisco da Silva Público atendido: comunidade escolar Apresentação do espetáculo ‘O Grande Circo do Palhaço Zabilim Plim Plim’, atividades com óculos de realidade virtual e experiência de aprendizado 3D, com o aplicativo ‘Virtuali-Tee’, orientações sobre saúde bucal, jogos, brincadeiras, oficinas manuais e contação de histórias. Dia: 7 de julho | Noite Horário: a partir das 19h Local: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta (Sispumaf) Palestra ‘Empresa que não vende, quebra!’, com a coach comercial Cléria Del Barco

Público: empresários, empreendedores, vendedores, trabalhadores do comércio e demais interessados Entrada social: doação de um quilo de alimento não perecível para o ‘Mesa Brasil’, uma rede de bancos de alimentos que combate a fome e o desperdício. Dia: 8 de julho | Manhã Horário: a partir das 7h30 Local: EMEB Jardim das Flores Público atendido: comunidade escolar Apresentação do espetáculo ‘O Grande Circo do Palhaço Zabilim Plim Plim’, atividades com óculos de realidade virtual e experiência de aprendizado 3D, com o aplicativo ‘Virtuali-Tee’, orientações sobre saúde bucal, jogos, brincadeiras, oficinas manuais e contação de histórias. Dia: 8 de julho | Tarde & Noite Local: Praça da Cultura Público atendido: aberto à população A partir das 17h - ‘Varanda Criativa’ com feira de artesanatos e comidas típicas A partir das 18h30 - intervenções artísticas, apresentação circense, atividades de recreação, ações de saúde e beleza (aferição de pressão, testes de glicemia e Índice de Massa Corpórea - IMC), corte de cabelo, design de sobrancelha e massagem.

