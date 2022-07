Destaques 07/07/2022 06:38 Jornal da Cidade Alta Floresta: Posto na Perimetral Rogério Silva é alvo de assalto Foto: Reprodução - TV Nativa Uma ação que levou apenas alguns segundos, mas o suficiente para deixar dois trabalhadores com medo na noite de terça-feira em um posto de combustíveis na Perimetral Rogério Silva. A empresa foi alvo de assalto. Um homem usando calça jeans, camisa manga longa de cor escura e com um capacete preto para dificultar o reconhecimento, chegou armado e anunciando assalto. Restavam menos de duas horas para encerrar o expediente, mas o local fechou mais cedo. A Polícia Militar foi acionada, olhou as imagens da Câmera de Segurança e saiu atrás do suspeito, mas não conseguiu encontra-lo. “Certeza ele estava longe. Logo que saiu sentido Boa Nova foi correndo, olhando para trás. Até a Polícia Chegar foram alguns minutos, o suficiente para ele (bandido) desaparecer”, comentou uma testemunha salientando que no momento do roubo tinham os dois frentistas na pista de abastecimento e mais três funcionários há uns 30 metros de distância, na conveniência.

Mas a ação relâmpago do ladrão só foi sabida pelos demais funcionários depois que o bandido foi embora. Quem estava sob a mira da arma no entanto, soube que fez certo ao não reagir para não correr risco de levar um tiro.

O caso deve ser investigado pela Roubos e Furtos.

