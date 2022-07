Destaques 07/07/2022 07:32 Redação: Nativa News Alta Floresta: Durante discussão dentro de veículo mulher é atacada com golpe de facão Vítima sofreu ferimentos nas mãos e pernas, abaixo do joelho. Foto: Reprodução A Polícia Militar foi acionada às 00h10 nesta quinta-feira (07) para atender um caso de lesão corporal, a mulher, vítima de golpes de facão, havia dado entrada no Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta.

No hospital os militares foram informados pela vítima, mulher de 29 anos, que teve uma discussão, por volta das 18h, com o suspeito. Ambos estavam no interior do veículo do suspeito, que este se alterou e em posse de facão desferiu vários golpes contra a vítima.

A mulher apresentava ferimentos nas mãos e pernas, abaixo do joelho. O suspeito de 58 anos não foi localizado. Caso registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

