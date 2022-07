O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, foi até a empresa de internet Wavemax na manhã de segunda-feira (04.07) para entregar a Moção de Congratulações 19/2022 pelos relevantes serviços prestados a sociedade alta-florestense.

Tuti foi recebido pelo empresário Luiz César Dias Jorge e parabenizou a empresa pelos investimentos, sobretudo pela geração de postos de trabalho.

Na moção, Tuti destacou que a empresa foi constituída no dia 19 de dezembro de 2001 em Alta Floresta, como provedora de acesso à internet. “Com mais de 20 anos de mercado, a Wavemax além de atender Alta Floresta e acessos à zona rural atende também em mais quatro municípios da região com internet de qualidade, com 100% de cobertura de fibra óptica e com a oportunidade de TV, são mais de 70 canais também via fibra”, destacou.