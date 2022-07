Destaques 07/07/2022 16:19 LINDOMAR LEAL Assessoria de Imprensa Presidente da Câmara de Alta Floresta destaca avanço na construção de ponte sobre o Rio Teles Pires Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, visitou no final de semana o canteiro de obras da ponte de concreto que está sendo construída sobre o Rio Teles Pires, no Porto de Areia, para acompanhar o andamento da construção. Tuti destacou o avanço das obras que já avançaram para o leito do rio com pelo menos seis conjuntos de pilares, além dos blocos construídos em terra. “A construção desta ponte segue o cronograma e tem avançado nos últimos dias. Será uma ponte de extrema importância principalmente para o transporte da produção de grãos e de gado daquela região”, ressaltou. A ponte está sendo construída pela empreiteira Arteleste Construções Ltda, terá 550 metros de extensão. Nesta obra o Governo de Mato Grosso está investindo mais de R$ 22 milhões do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). “Mais uma vez quero agradecer o deputado Nininho, o deputado federal Neri Geller, o senador Carlos Favaro e o governador Mauro Mendes por esta obra tão importante para Alta Floresta”, agradeceu.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Presidente da Câmara Vereador Tuti construção de ponte Rio Teles Pires Voltar + Destaques