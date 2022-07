Situação pode representar perigo à saúde, aumentando o risco e o agravamento de problemas respiratórios

O mês de julho começa sob a influência de uma grande massa de ar seco sobre o Brasil. A baixa umidade do ar inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuva. Esta massa de ar seco também bloqueia a expansão do ar frio

Alerta para o ar muito seco, com níveis de umidade do ar entre 12% e 20% sobre Goiás, no Distrito Federal, no centro e sul do Tocantins, no oeste da Bahia, no noroeste de Minas Gerais, leste e sudeste de Mato Grosso.

Conforme as autoridades públicas, o valor abaixo de 30% pode representar perigo à saúde, aumentando o risco e o agravamento de problemas respiratórios e podendo levar a desidratação e sobrecarga no organismo de pessoas com doenças cardíacas.