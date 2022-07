Destaques 08/07/2022 07:25 Carlinda: Com sinais de embriaguez, homem perde controle do carro e capota veículo Foto: Divulgação Um homem de 48 anos sofreu acidente após perder o controle do Voyage e capotar em estrada vicinal de Carlinda - a 30 quilômetros de Alta Floresta. De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava sozinho e foi socorrido por uma a equipe do pronto socorro do município de Carlinda. No local do acidente, os policiais observaram que no interior do veículo havia várias latas de cerveja vazias. Já no pronto atendimento os policiais constataram que o condutor aparentava sinais de embriaguez, porém o paciente estava em observação médica. O homem estava com a CNH vencida desde o dia 06/11/2021.

