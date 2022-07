Destaques 08/07/2022 08:51 Redação: Nativa News Idoso é detido em Alta Floresta por maus-tratos após matar seis filhotes de cachorro Foto: @Nativa News O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (07) no bairro Cidade Alta em Alta Floresta. A equipe se preparava para o recolhimento de 11 animais, no local se deparou com seis filhotes abatidos. O idoso acabou sendo conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo secretário municipal que relatava a situação, no local a guarnição encontrou o comunicante que informou que foi até a residência para recolher os animais e se deparou com a situação de seis deles estarem mortos.

A residência foi abandonada pelo inquilino, que deixou 11 cães, três adultos e oito filhotes. O pai do inquilino foi identificado pela proprietária da residência e foi até o local para a retirada da mobília e dos animais. O secretário informou que havia conseguido um lar solidário aos animais e que ao chegar para a retirada o idoso já havia cometido o ato.

Diante os fatos o idoso foi conduzido por maus tratos e os animais ficaram sob cuidados do comunicante.

