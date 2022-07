Destaques 08/07/2022 09:25 Carro fica totalmente destruído após pegar fogo em Alta Floresta Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém se feriu. Foto: Divulgação Por volta das 00h11 desta sexta-feira, 08, os Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na avenida Amazonas, bairro Cidade Bela. No local foi constatado um incêndio em um veículo Ford Fiesta Sedan. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros que realizou a extinção do fogo. O incêndio atingiu a grama da calçada e ouve escoamento de combustível pela margem da via. Foi feita orientação para o condutor fazer a retirada do veículo do local. Imagens feitas no local mostram que o automóvel foi totalmente consumido pelas chamas, que invadiam a via O veículo ficou totalmente destruído.

