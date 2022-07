Prefeito Valdemar Gamba vistoria a recuperação de 17 quilômetros na vicinal Ramal do Mogno

O compromisso da gestão municipal com a aplicação dos recursos públicos em benefício da população tem transformado o município de Alta Floresta em um verdadeiro canteiro de obras de leste a oeste, de norte a sul, na cidade e na rural.

Todos os setores já foram ou estão sendo contemplados com obras extremamente importantes que já estão à disposição da população ou serão entregues em breves, como a reforma do Posto de Saúde do Ramal do Mogno iniciada no final do mês de junho.

A unidade de saúde não recebia uma reforma geral desde que a havia sido construída. A gestão do prefeito Valdemar Gamba vem cumprindo o compromisso de investir em melhorias nos postos de saúde. Esta é a terceira reforma com recursos próprios. A primeira unidade reformada foi a da Comunidade Ouro Verde. Recentemente o prefeito entregou o Posto de Saúde da Comunidade Mundo Novo todo reformado.

Na tarde de quarta-feira (06.07) o prefeito Valdemar Gamba foi até o Posto de Saúde do Ramal do Mogno verificar o andamento da obra. O presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos (Tuti), o secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, e Valdines Antônio Martis Rojas acompanharam o prefeito.

Outra obra vistoriada pelo prefeito foi a recuperação de 17 quilômetros na vicinal Ramal do Mogno. As melhorias estão a cargo de uma equipe da Secretaria de Infraestrutura. Três motoniveladoras são usadas no patrolamento.

A construção de uma galeria com aduelas de concreto na Vicinal que liga a Terceira Leste com a Quarta Leste também foi vistoriada pelo gestor. Esta é mais uma obra que a gestão municipal realiza com recursos próprios.

“O nosso compromisso é com o desenvolvimento do município e pra isso acontecer é preciso investir os recursos públicos com eficiência e responsabilidade, para atender as demandas da população. Estamos fazendo isso com muita seriedade porque sabemos o quanto é importante uma unidade de saúde bem estruturada, bem arrumada tanto para os profissionais como para a população que procura pelo atendimento de saúde. Também entendemos o quanto é importante recuperar as estradas vicinais. Então, estamos empenhados e fazendo os investimentos necessários para que a população seja contemplada com obras de qualidade que resultem em melhorias no atendimento”, frisou o prefeito Valdemar Gamba.