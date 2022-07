Um acidente entre dois carros foi registrado, na madrugada desta sexta-feira (8) no Trevo São Cristóvão, MT-208 em Alta Floresta. A colisão aconteceu por volta de 01h25 da madrugada envolvendo um Fiat Pálio prata e um GM Prisma branco. Duas pessoas que estavam no Pálio chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao hospital regional.

De acordo com a PM o condutor do Prisma passou pelo bafômetro, apresentou resultado de 0,19 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões e foi realizada medida administrativa.

Ainda de acordo com a corporação o condutor do Pálio, recusou passar pelo teste e foi confeccionado auto de constatação de embriaguez. O condutor do Prisma relatou que seguia na rodovia e que na rotatória em frente ao quartel do Comando Regional da Policia Militar foi realizar a conversão à esquerda e que o outro veículo estava vindo em sentido contrário com os faróis apagados.

Já o motorista do Palio disse trafegava sentido a Paranaíta e que o outro havia colidido em seu veículo.