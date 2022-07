O caso foi registrado pela Polícia Militar de Alta Floresta nesta sexta-feira (08) no centro do município. Um adolescente e uma advogada foram conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para esclarecimentos diante situação de acusação de furto e ameaça.



Conforme registro da PM, a guarnição foi acionada pela mulher de 50 anos que relatava o extravio de seu aparelho celular, que um adolescente de 17 anos teria encontrado o aparelho e se apossado do mesmo. A mulher estava em um supermercado onde a guarnição chegou e se deparou com o atrito entre a mulher e o menor.



Para os militares o menor confirmou que encontrou o aparelho, mas que um amigo havia pego seguindo ao bairro Cidade Alta com o aparelho. A mulher se apresentou como advogada, seguindo as prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção foi acionada e enviou um advogado para acompanhar os fatos.



A mulher, vinda do município de Sinop para uma audiência, se mostrava alterada e fez ameaças contra o adolescente. Diante os fatos o caso foi registrado como furto e ameaça e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.