Na categoria Infantil tivemos Daniela Oliveira, Kelliane Araújo, Lucca Agustini, Manuela Galvano, Maria Helloizy Teixeira, Marina Agustini e Miguel Bosi Bairrada trazendo para casa o Primeiro Lugar após superarem 18 grupos de todo o estado, saindo vitoriosos com margem acirrada. Além disso, a aluna Marina Agustini ganhou o prêmio de Bailarina Destaque do mesmo segmento.

Já na categoria Juvenil, as bailarinas Kaliane Araújo, Maria Eduarda de Freitas e Taiene Rodrigues conquistaram o Segundo Lugar na categoria Duo/Trio, tendo competido com outras 18 coreografias de altíssimo nível oriundas de várias cidades de Mato Grosso. A coreografia "Beleza Padrão", dançada ao som da canção homônima da musicista alta-florestense Lôids, fala sobre diversidade e que é possivel sentir-se bem com o próprio corpo sem recorrer a procedimentos estéticos exagerados.

Foi um momento de êxtase e vibração para as famílias dos alunos e para a professora e coreógrafa Cassiane Leite, que comemorou com seus pupilos: "para alguns deles é a primeira vez em um festival de dança e todos estavam animados e ansiosos desde o início, mas o nosso esforço e dedicação foi recompensado. Estamos muito felizes com mais essa vitória", comemorou Cassiane.