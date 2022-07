O motociclista era suspeito de um roubo, seguiu fugindo da guarnição de Polícia Militar, ao ser abordado não conseguiu soprar o equipamento de teste de alcoolemia. Fazendo uso de equipamento de monitoramento eletrônico, o suspeito de 29 anos foi detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

A motocicleta foi apreendida por estar em desconformidade com a lei vigente. De acordo com o registro da Polícia Militar, a guarnição seguia em rondas, quando por volta das 21h15 foi informada de um roubo no setor D, que um dos suspeitos usava camiseta branca.

Ao se deslocar os militares perceberam o motociclista de camiseta branca cruzando a avenida D, seguindo em alta velocidade com o farol apagado. Foi realizado o acompanhamento em algumas ruas e feita a abordagem próxima a rua D-6.



Durante checagem do veículo, uma motocicleta Crypton, foi identificado o atraso desde o ano de 2001. O suspeito apresentava forte odor etílico, desordem nas vestes, estava exaltado e agressivo, sendo sinais de embriagues, os militares ofertaram o teste de alcoolemia, que o suspeito não conseguiu soprar. Foi identificado que o mesmo faz uso de tornozeleira eletrônica.



Diante os fatos o caso foi registrado como conduzir veículo sob influência de álcool e o suspeito conduzido à Delegacia para as providências cabíveis.