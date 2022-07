O ex-prefeito de Colíder, Noboru Tomiyoshi, 56 anos, faleceu neste domingo à tarde, em uma fazenda na região de Castelo de Sonhos, no Pará. Ele teria sofrido queda do cavalo. O acidente foi perto de uma baia e, quando foi encontrado, estava sem vida. Há poucas informações sobre as circunstâncias do acidente.

“Ele viria para Colíder mas ficou aguardando uma nota para transportar o gado. Familiares vieram e ele ficou para dar água e cuidar do gado”, explicou, ao Só Notícias, o ex-vice-prefeito Massariro Ono.

“Perdemos um grande amigo, meu companheiro na prefeitura, que muito trabalhou por Colíder”, lamentou Ono, emocionado.

O corpo deve ir ao Instituto Médico Legal para necropsia. O traslado para Colíder deve ocorrer nesta segunda-feira. O local; ainda será definido.

Noboru foi prefeito de Colíder de 2016 a 2020 e concorreu à reeleição, há dois anos, quando Emerson Máximo (Maninho) foi eleito. Paulista de Dracena, ele foi um dos pioneiros em Colíder, onde residiu por 35 anos. Empresário no segmento do agronegócio, além de prefeito, foi secretário municipal de Obras.

O prefeito Emerson Máximo decidi decretar luto oficial de 3 dias e manifestou pesar “pela grande perda” externando “sinceros pêsames nesse momento difícil que a família e amigos estão passando”.

“O Partido Social Democrático de Mato Grosso manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do pecuarista Noboru Tomiyoshi, presidente do diretório municipal da sigla de Colíder”. “Aos familiares e amigos, o PSD de Mato Grosso manifesta seus mais profundos sentimento”.

A história de vida Noboru foi mostrada em uma de suas campanhas eleitorais