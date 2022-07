O apiacaense Rafael do Nascimento ‘Mulisha’, registrou a vitória mais importante de sua carreira, neste final de semana, durante o Legacy Fighting Alliance 135, em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos. O lutador brasileiro, de 30 anos, emplacou a terceira vitória consecutiva na carreira após finalizar o americano Marcus McGhee, aos 3m12s do primeiro round com um mata-leão. O duelo foi válido pela divisão do peso-galo (até 61 quilos).

‘Mulisha’ comentou sobre a sua sexta vitória por finalização no MMA. “Eu sabia que ia vencer essa luta. Meu oponente era duro, vinha de quatro nocautes seguidos, mas eu sabia que tinha as ferramentas ideais para lutar com ele tanto em pé quanto no chão. Consegui levar a vitória no primeiro round com mais uma finalização”.

Foi a estreia do mato-grossense no importante evento americano. “É um sonho para mim estar lutando no LFA, que é um dos maiores eventos do mundo. Hoje eu treino aqui na CMMA em Los Angeles e na Machida com vários atletas do Bellator e UFC. Assim que eu cheguei aqui fui campeão na Naga Championship (evento de grappling)”.

Atualmente morando nos Estados Unidos, Rafael revelou que pretende entrar em ação novamente até final do ano. “Estou focado na minha carreira. Devo voltar ao Brasil para assinar o meu visto. Até final do ano pretendo fazer mais uma luta no LFA”, afirmou.

Com sete vitórias e apenas uma derrota na carreira no MMA, Rafael dedicou a vitória para Apiacás. “Tenho que agradecer muito meu patrocinador Rodrigo Melo, um jovem empresário de Alta Floresta que abraçou esse sonho comigo. Essa vitória foi um presente para Apiacás pelos seus 34 anos, e para nosso maravilhoso Mato Grosso”, finalizou.