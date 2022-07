O lançamento oficial da Campanha Alta Floresta Sem Fogo 2022 será nesta sexta-feira, dia 15 de julho, às 15 horas, no auditório da OAB. O evento apresentará as principais estratégias de gestão no combate ao fogo e as queimadas no município. Essa campanha tem a convergência com várias instituições em prol da qualidade de vida dos munícipes e vem de encontro com as ações realizadas pela gestão municipal para redução das queimadas.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de janeiro a junho de 2021 o município de Alta Floresta registrou 2695 focos de queimadas. Já no mesmo período deste ano o número de focos foi de 1136, uma redução de 57,84%.

Na comparação do mês de junho de 2021 com o mesmo período de 2022 a redução dos focos de incêndio foi ainda maior. No ano passado, somente no mês de junho, foram registrados 2132 focos. Já este ano o INPE registrou 664. A redução foi de 68,85%.

"A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está trabalhando com a campanha Alta Floresta Sem Fogo! Estamos constituindo a Brigada Municipal como instrumento de reposta no combate às queimadas. Esperamos a colaboração da sociedade para reduzir ainda mais os focos de queimadas para o ano de 2022”, frisou a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite.