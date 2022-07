Um homem de 28 anos, que já foi acusado no ano passado de tentar contra a vida de um comerciante ao acertar-lhe uma paulada na cabeça ao lado de uma banca de cachorro quente na Praça Cívica, agora é acusado de ameaça de morte. E quem o denunciou foi o próprio pai que é a vítima no caso.



A Polícia se deslocou até a Comunidade São Mateus, cerca de 100 quilômetros da zona urbana de Alta Floresta para tentar encontrar o suspeito, mas esse, quando soube da chegada da Polícia, desapareceu.

Só saiu do esconderijo depois que a equipe policial deixou o local. “O pai dele está com medo. Contou aqui e tem outros moradores também com medo”, revelou uma testemunha que preferiu não se identificar. “Mas ele voltou para a Pista do Cabeça e está tomando em um bar, enchendo a cara”, ressaltou a testemunha no domingo.



O caso foi registrado pela PM e está na Delegacia Municipal de Polícia Civil para investigação.