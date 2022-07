Foi divulgado no diário oficial do município o edital de premiação do Festival da Canção de Alta Floresta – FESCAF, e modalidades. Além de abrir para competição infanto-juvenil, a secretaria de cultura divulgou que neste ano o festival será realizado na Praça da Cultura (Praça do Avião).



O FESCAF será acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2022, com duas modalidades, sendo música inédita, MPB e Sertaneja e interpretação. Para adultos e infanto-juvenil. Com premiação aos três primeiros colocados.



Na modalidade “Músicas Inéditas” podem concorrer artistas de todo o Brasil, já na modalidade “Interpretação” somente poderão participar artistas residentes em Alta Floresta – MT.

Sobre a premiação, os vencedores do 33º FESCAF, classificados até o 3º lugar receberão os seguintes prêmios:



I – Composição Inédita – MPB

1° Lugar - R$ 4.500,00 e troféu

2° Lugar - R$ 3.500,00 e troféu

3° Lugar - R$ 3.000,00 e troféu



II – Composição Inédita – SERTANEJO

1° Lugar - R$ 4.500,00 e troféu

2° Lugar - R$ 3.500,00 e troféu

3° Lugar - R$ 3.000,00 e troféu



III – Interpretação – Adulto

1° Lugar R$ 2.000,00 e troféu

2° Lugar R$ 1.500,00 e troféu

3° Lugar R$ 1.200,00 e troféu



IV –Interpretação – Infanto-Juvenil

1° Lugar R$ 1.000,00 e troféu

2° Lugar R$ 800,00 e troféu

3° Lugar R$ 600,00 e troféu