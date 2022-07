Encerrando mais uma rodada de encontros com a advocacia do interior do estado, a diretoria da OAB-MT deu posse, na última sexta-feira (8), às diretorias da 8ª Subseção de Alta Floresta e da 14ª Subseção de Peixoto de Azevedo para a gestão 2022/2024. As cerimônias solenes contaram com a presença da presidente da Seccional, Gisela Cardoso, e do secretário-geral e secretária-geral adjunta da OAB-MT, Fernando Figueiredo e Adriana Tanssini.

Na 8ª Subseção tomaram posse a presidente Lourdes Volpe Navarro; seu vice-presidente, Jayme rodrigues Carvalho Junior; o Secretário-Geral, Valter Stavarengo; a secretária-Geral Adjunta Jully Franciele Ruelis; o diretor-tesoureiro, André Juliano Peres Peres; e a delegada da Caixa de Assistência da Advocacia (CAA-MT), Aparecida Sicuto.

Na subseção de Peixoto de Azevedo tomaram posse a presidente Fabiane Lemos Melo; a vice, Luciana Teresinha Sobrinho; o secretário-geral, Gustavo Guilherme Arrais; e o seu adjunto, João Carlos Vidigal Santos; a tesoureira, Aline Alencar de Oliveira; e o delegado da CAA-MT, Ivan Carlos Santore.

“Foram duas solenidade especiais, pois em um mesmo dia empossamos duas das nove presidentes mulheres de subseções da OAB-MT. Ficamos emocionados pela recepção, pelo carinho em cada detalhe e pela união da advocacia local que pudemos testemunhar. Parabenizo as minhas presidentes, pela grande liderança e o trabalho que já vem sendo feito, que reflete na harmonia e união em suas Subseções”, pontuou Gisela Cardoso.