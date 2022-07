A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, cumpriu nesta terça-feira (12.07) um mandado de busca e apreensão contra um homem investigado por constranger a vítima utilizando fotos íntimas antigas e ameaçando divulgá-las para manter relação sexual com a ex-companheira. Essa prática é conhecida como pornografia de vingança (revenge porn), quando a vítima tem fotos e vídeos íntimos compartilhados pelo agressor como forma de vingança.

O empresário chegou a postar vídeos e fotos em redes sociais mostrando que não aceitava o término do relacionamento.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, a equipe policial encontrou no aparelho celular do investigado diversas fotos de caráter íntimo e privado, retiradas sem autorização da ex-companheira.

O autor, de 47 anos, foi preso em flagrante por “registro não autorizado da intimidade sexual (Art. 216-B, do CPB) e vai ser indiciado por tentativa de estupro no inquérito policial que tramita na Delegacia de Peixoto de Azevedo.

O delegado Geordan Fontenelle ressalta que as fotos íntimas da vítima não chegaram a ser divulgadas, em razão da ação rápida do Poder Judiciário e do Ministério Público que apreciaram com celeridade a representação encaminhada pela Polícia Civil.