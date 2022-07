O caso foi registrado no município de Sinop, a mulher de 52 anos relatou a venda de um veículo sem o seu consentimento no município de Alta Floresta. De acordo com registro da Polícia Judiciária Civil, a mulher procurou o serviço alegando que seu ex-marido, homem de 53 anos, teria vendido seu Honda Civic em Alta Floresta, no último dia 01 de julho sem sua permissão.



O casal passou por uma separação recentemente e o suspeito se recusava a devolver o veículo. Nesta terça-feira (12) foi informada que o veículo foi vendido. O caso passa a ser investigado.