Mostra Brasil, aqui tem SUS movimenta todos os estados brasileiros no compartilhamento de experiências

Após dois anos sem troca presencial, a Mostra Brasil, aqui tem SUS retoma as atividades, na sua 17ª edição, com toda a potência do encontro. Durante os dias 12 e 13 de julho, profissionais das cinco regiões do país estarão reunidos na UNIDERP de Campo Grande, para contar e ouvir sobre experiências que demonstram a capacidade do Sistema Único de Saúde (SUS) de lidar com os desafios cotidianos, como também de responder à maior crise sanitária da atualidade.

Nesses encontros, 3.334 trabalhos foram inscritos com o intuito de serem apresentados, debatidos e avaliados.

Os municípios de Alta Floresta, Água Boa, Juína e Colíder no período matutino, e Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte, Cáceres, Sorriso, São José do Rio Claro, Lucas do Rio Verde e Cuiabá (institucional).

Alta Floresta e também a Região Alto Tapajós foi representada nesta terça-feira 12 de julho, pela enfermeira Letícia Viotto, com o Projeto do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em Hanseníase, Matriciamento em Hanseníase na Atenção Básica.

O projeto foi selecionado na etapa estadual, ficando entre os 10 primeiros de 81 trabalhos inscritos e foi apresentado na terça-feira na etapa nacional. O Matriciamento em Hanseníase na Atenção Básica é um suporte técnico pedagógico oferecido pela equipe do Ambulatório às 15 Unidades de Saúde da Família do município de Alta Floresta e será estendido aos demais municípios da Região, com o objetivo de fortalecer as ações de busca ativa e diagnóstico precoce da Hanseníase, bem como a prevenção de sequelas com a prevenção de incapacidade e manejo adequado das reações.



Além do Matriciamento, o Ambulatório oferece atendimento de fisioterapia, realização de curativos associados à laserterapia, confecção de palmilhas, grupo de autocuidado para os pacientes e atendimento especializado com médico hansenólogo.