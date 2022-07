Chuvas só em depois de outubro em algumas regiões do País. O motivo disso é o fenômeno La Niña, que é o resfriamento das águas do oceano Pacífico. A La Niña costuma a atrasar as chuvas na primavera e, por isso, diversas regiões do Centro-Oeste, Sudeste e no interior do Nordeste só devem ter boas condições de chuva depois de outubro.

A informação é da meteorologista Desirée Brandt, da Climatempo. Ela ressalta a previsão de chuva mais expressiva na região de Alta Floresta é só no mês de outubro. “Até lá as chances de chover são muito pequenas, porque agora nessa época do ano é normal o ar seco comandar o tempo nessas regiões mais centrais do interior do Brasil, ” explica meteorologista.

No entanto, o volume de chuva no mês de outubro na região pode chegar 22 mm de forma irregular por conta do fenômeno La Niña, porém na segunda quinzena de novembro ela pode ganhar mais força. A previsão é de 111 mm na região.