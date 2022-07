A médica pediátrica procurou a Central de Operações da Polícia Militar informando que estava sendo ameaçada pelo pai de um paciente que estava internado na unidade hospitalar. O homem foi detido e conduzido por porte ilegal de arma de fogo, uma pistola com 11 munições foi apreendida.

De acordo com a Polícia Militar, a médica buscou atendimento na central após o pai da criança se alterar devido a um procedimento que a paciente passou e então teria dito que “se a criança morrer, a médica também morreria”, preocupada com a situação a profissional pediu auxílio policial, pois havia relatos de que o suspeito possuía uma arma de fogo.

No hospital, da rede privada, o homem foi localizado, inicialmente negou as ameaças e disse não estar armado. No entanto, em busca nos pertences do suspeito de 38 anos foi encontrada a arma com munições.

Diante os fatos o homem, residente do município de Nova Bandeirantes, foi conduzido, o caso registrado como porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.