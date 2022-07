O acidente aconteceu por volta das 12h20 no setor F, área central do município de Alta Floresta, as vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e o caso registrado como lesão corporal pela Polícia Militar, ambos os condutores ficaram sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin.



O condutor da motocicleta Biz, homem de 30 anos, informou aos militares que seguia na avenida do setor F sentido à Perimetral Rogério Silva, quando na esquina da rua F-7 a caminhonete cruzou a avenida invadindo a pista, não tendo tempo de desviar acabou se chocando contra a lateral do veículo. Com o impacto sofreu fratura no braço direito.



Já o condutor da caminhonete Hilux, idoso de 70 anos, confirmou que seguiria ao setor D seguindo pela rua F-7 e que ao fazer a travessia da avenida, não percebeu a motocicleta. Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros atendimentos aos dois condutores, o idoso reclamava de dores no peito.



Diante os relatos o caso foi registrado.