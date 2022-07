O caso registrado no centro do município de Alta Floresta após informações da Agência Regional de Inteligência (Ari) da Polícia Militar. O jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas, dizendo ser membro de uma facção criminosa, o jovem foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil junto com o material apreendido.



A prisão aconteceu por volta das 22h50 durante realização de jornada extraordinária da Polícia Militar quando os militares receberam a informação de tráfico de drogas próximo a feira livre. No local o jovem foi abordado em sua posse estava um pote branco, no interior do pote foram encontradas três porções de substância análoga à pasta base de cocaína e um pino de substância análoga à cocaína.



Diante os fatos o jovem foi conduzido para registro de ocorrência e encaminhado à Delegacia para as providências que o caso requer.