Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alta Floresta, cumpriu nesta quinta-feira (14.07) ordens judiciais de prisão e busca e apreensão contra alvos investigados por crimes contra o patrimônio.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão. O inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Alta Floresta para apurar a autoria de roubos praticados no município, em especial a postos de combustível.

Um suspeito preso foi encaminhado à unidade prisional do município. Com ele também foi apreendida porção de maconha. Ele já havia sido preso pela prática de roubo no município de Paranaíta.

Participaram da ação 12 policiais civis da Delegacia Municipal de Alta Floresta.