O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Sindsemp/MT) realiza na próxima segunda-feira (18), às 15 horas, uma paralisação em frente à Procuradoria Geral de Justiça de Cuiabá.

Os servidores do Ministério Público declararam estado de greve na última quarta-feira (06). O ato de paralisação foi aprovado pelo sindicato na ocasião. No local haverá tendas, distribuição de água e de camisetas da manifestação. Será disponibilizada lista de presença para garantir a marcação do ponto.

O Sindsemp informou que servidores que tiverem interesse em participar de forma presencial deveram buscar a diretoria do Sindicato para viabilização.

Os servidores que não poderem aparecer poderão realizar atos paralelos em suas respectivas Promotorias de Justiça. "Os servidores reforçam o seu compromisso com a sociedade mato-grossense, tornando claro que nunca houve tanta resistência da alta administração em negociar com os servidores, tendo sido, inclusive pauta de campanha do atual PGJ a busca pelas reposições inflacionárias da categoria, em carta aberta aos servidores no ano de 2018. Não queremos trabalhar menos, queremos trabalhar com dignidade. Havendo qualquer posicionamento da atual administração, os servidores serão informados", diz trecho de um informativo do atual presidente do sindicato, Eziel Santos.