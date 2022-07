O caso foi registrado no bairro Bom Jesus em Alta Floresta após a vítima acionar a Polícia Militar relatando que a esposa havia lhe desferido um soco no rosto. No local a mulher ainda está a alterada, tentou agredir a guarnição de polícia e acabou detida.



Conforme registro, o caso envolveu três mulheres, com idades entre 24 e 29 anos, os militares foram acionados às 00h30, no local a suspeita de 26 anos desferiu um soco contra uma das mulheres que tentava defender a outra. Alterada a mulher tentou agredir a guarnição de serviço e acabou contida.



As vítimas relataram que a suspeita chegou em casa embriagada e alterada, houve uma discussão e a suspeita então ateou álcool no colchão do filho do casal e tentou atear fogo, ao tentar tirar o isqueiro da mão da suspeita houve a primeira agressão.



Diante os fatos a mulher foi detida e encaminhada à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.