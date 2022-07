O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos apontou em seu reporte preliminar que o Embraer 202A colidiu contra o solo em uma região de mata fechada durante tentativa de pouso. O acidente foi no dia 29 de abril, nas proximidades de uma propriedade rural, cerca de 50 quilômetros de Nova Bandeirantes.

O piloto Marcos Corte Gonçalves, de 32 anos e o assistente de aplicação Milton Avelino da Silva Neto, de 27 anos, foram encontrados sem vida. Gonçalves foi sepultado em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Já o sepultamento de Neto, em Nova Bandeirantes.

Segundo o reporte do centro, a aeronave, que foi fabricada em 2009, decolou do aeródromo Nova Bandeirantes, com destino à área de pouso para uso aeroagrícola de uma fazenda no município. Os trabalhos investigativos ainda estão em andamento e não há previsão para conclusão.

À época, o Corpo de Bombeiros foi acionado no período noturno e uma equipe foi deslocada durante a madrugada, por volta das 4 horas. Quando chegaram no local, foram informados por funcionários de uma fazenda que a aeronave já havia sido encontrada com as vítimas.

O Embraer ficou completamente destruído. A área é de difícil acesso devido a mata fechada. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sinop também realizou as análises periciais.