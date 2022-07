O motorista envolvido em um acidente fatal, que matou quatro pessoas de uma mesma família no mês de maio de 2020 na rodovia MT-208 em Alta Floresta, voltou a ser preso nesta sexta-feira (15).

Ele que na época tinha sido detido em flagrante, acusado de embriaguez ao volante e homicídio culposo, estava respondendo ao processo em liberdade. Mas o descumprimento de medida judicial fez com que a Justiça pedisse novamente sua regressão à Cadeia.

O delegado Thiago Marques foi quem no início da tarde desta sexta-feira, 15, informou a prisão de Júnior. “Um indivíduo que bateu de carro indo para Paranaíta e matou a família toda. 4 pessoas”, disse o delegado referindo-se ao choque frontal entre a caminhonete Amarok dirigida pelo detido e um Sandero onde estava o casal Jacinto Faquinello, de 50 anos, Elizandra Aparecida de Freitas, 34 anos, além do filho deles, João Vitor Freitas, 05 anos e Nicole Gabriele Rodrigues de Freitas, 10 anos.

Na época foi informado que o preso transitava com a Amarok na Rodovia MT-208 sentido Paranaíta quando na tentativa de uma ultrapassagem em local proibido, próximo a uma indústria frigorífica, houve o choque frontal, matando os ocupantes do Sandero.

O condutor da caminhonete estava com a namorada. Os dois sofreram alguns ferimentos e ele foi preso quando estava internado em um hospital particular. Na época o caso foi conduzido pelo delegado Vinícius Nazário. E agora tem a frente doutor Thiago que alegou o descumprimento de uma medida para a prisão do morador de Alta Floresta.

Entre as restrições ao motorista que respondia ao processo em liberdade, ele não poderia ficar na rua até tarde e muito menos ficar em locais públicos ingerindo bebida alcoólica. Mas não foi informado qual ponto foi infringido e que teria culminado no regresso dele à cadeia.