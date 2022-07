Policiais militares de Alta Floresta fizeram na última sexta-feira (15), a detenção de dois homens de 39 e 33 anos, por furto em duas lojas na avenida Ariosto da Riva, na quinta-feira. Uma equipe da Policia Militar em rondas foi acionada pela Central de Operações para se dirigir até a Praça Cívica para averiguar a informação transmitida ao fone emergencial (190).

Dois homens, trajando bermuda listrada com camisa de futebol e outro com bermuda preta e camiseta verde estariam transportando uma caixa de papelão de cor amarela um deles seria contumaz na prática de furtos no município.

De acordo com a PM foi realizada a abordagem conforme onde foi contatado que na caixa estava sendo transportada um equipamento elétrico do tipo, serra mármore e um inversor de solda.

Após diligências prévias junto ao comércio local constatou-se que esses equipamentos são provenientes de furtos nas lojas, ainda com um dos suspeitos foi encontrado uma mala de cor azul e um celular LG.

Diante dos fatos foi confeccionado o Boletim de Ocorrência e registrado na Delegacia de Polícia Civil que dará continuidade ao caso.