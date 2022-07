A maioria do eleitorado de Mato Grosso tem entre 35 e 39 anos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que aponta 271.935 eleitores nessa faixa etária. Conforme os dados, a faixa etária de 25 a 29 anos tem 270.793 eleitores e a faixa de 30 a 34 anos tem 265.034. Eleitores de 16 a 20 anos são 141.506.

O número de adolescentes de 16 e 17 anos que vão votar em Mato Grosso nas Eleições de 2022 está abaixo do índice nacional. No estado, 31.358 eleitores estão nesta faixa etária, o que representa 1,27% dos eleitores. A média nacional é de 1,35%.

Mato Grosso tem a 10ª menor taxa de adolescentes eleitores no país. Já o índice de eleitores com mais de 59 anos em Mato Grosso é bem maior: 17,51%. Apesar disso, a taxa também está abaixo da média nacional, que é de 20,97%.

A maior parte do eleitorado em Mato Grosso é formada por mulheres. São 1.255.374 milhão de eleitoras, que representam 51% do total. Os homens são 1.213.946 milhão, o que representa 49%. A taxa acompanha o comportamento nacional, que tem 491 milhões de eleitoras (52,65%) do total e 74 milhões homens (47,33%).