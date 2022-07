Na noite deste sábado (16) por volta das 19h00 a guarnição da Polícia Militar foi acionada atender ocorrência de assalto a um posto de combustíveis no setor G, centro de Alta Floresta.

A central de operações passou para esta equipe policial que os suspeitos estavam trajando uma camisa manga longa de tom esverdeado aparentando ser uniforme de empresa local, bermuda e com boné claro, com uma arma escura do tipo pistola.

Outro suspeito trajava camiseta azul, calça jeans e boné vermelho, ele ficou do lado de fora da conveniência do posto, de forma que a câmera do circuito de monitoramento não capturasse sua presença,

Os suspeitos renderam os funcionários do posto portando uma arma e subtraíram mediante violência e grave ameaça uma boa quantia em dinheiro e várias carteiras de cigarro e saíram correndo em direção pela rua G3.

As vítimas não souberam informar se os indivíduos estavam ou não com algum veículo no apoio, mas que viram eles foragirem a pé.

A PM realizou rondas e em varredura no perímetro, encontraram um carregador preto de pistola, aparentando ser de " airsoft ". Os suspeitos não foram localizados e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil.