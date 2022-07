Para o analista político, há comprometimento de gigantes do agro com o PT, que além de histórico político incluem questões financeiras como crédito a produtores.

Em avaliação sobre o panorama que levou à aliança do pré-candidato ao Senado, Neri Geller (PP) e do senador Carlos Fávaro (PSD), com o ex-presidente Lula (PT) e ainda diante da declaração do empresário Elusmar Maggi, sócio do grupo Bom Futuro, criticando o atual governo e exaltando a gestão petista por liberar crédito com juros de 2,5% ao ano para fazendeiros, o jornalista e analista político, Onofre Ribeiro, aponta que estão criando ‘um jogo’ para dizer que o agro está com Lula.



“Estão fazendo um jogo. Blairo Maggi vai apoiar [Lula], Eraí Maggi vai apoiar, o Grupo Bom Futuro, esses e os que eles têm influência vão apoiar o Lula, por ligações anteriores políticas. Essa fala do irmão do Elusmar é típica. Estão fazendo isso, um senador e um candidato a senador estão junto com o Lula para dar impressão de que o agro está com ele. O médio e pequeno produtor está com Bolsonaro, então o agro está dividido em duas vertentes: Bolsonaro e Lula. A expectativa é que no segundo turno todo mundo feche com o Bolsonaro”, aponta Onofre.



Na avaliação de Onofre, o grupo de gigantes do agro tem comprometimentos com o PT, porque além do passado político em que Neri Geller foi ministro da Agricultura do Governo Dilma Rousseff (PT), há a questão financeira, que foi destacada por Elusmar Maggi que disse que fez armazéns com dinheiro do PT a 'jurinhos de 2,5% e três anos de carência e criticou o presidente Jair Bolsonaro por não liberar crédito aos produtores rurais.



“Essa é a tendência, ao agro tem alguns comprometimentos com o PT, facilidades com o BNDES, então não pode abandonar o Lula agora, mas do ponto de vista de segurança jurídica, o Bolsonaro dá mais segurança jurídica para o agronegócio do país do que o Lula que é uma política financeira econômica muito instável”, por isso Onofre avalia que o grupo de barões do agro ‘abraça’ Lula no primeiro turno, até para conseguir espaço político para o candidato ao Senado, que ficou sem palanque na ala Bolsonaro, mas depois deve seguir com Bolsonaro no segundo turno.



Ainda para o analista, as atuais pesquisas de intenção de votos não refletem a realidade e criam falso cenário eleitoral.

“As pesquisas são todas patrocinadas por bancos, é narrativa para criar o já ganhou e diminuir o impacto da reeleição porque o PT não tem essa quantidade de votos”, pontua Onofre.