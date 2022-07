https://pontospravoar.com/azul-tera-voos-diretos-cuiaba-destinos-turisticos-norte-nordeste/

Segundo a Azul, Cuiabá, sua principal base de operações na região Centro-Oeste contará com novidades ao longo do mês de julho, com voos diretos para destinos turísticos no Norte e Nordeste do país.

Ao longo do mês, a capital mato-grossense terá voos diretos para:

Belém (PA)

Fortaleza (CE)

Natal (RN)

Porto Seguro (BA)

Azul, com estes novos voos, crescerá em 12% a sua malha em Cuiabá, com uma média de 27 operações diárias no Aeroporto Internacional Marechal Rondon. Os quatro novos destinos se somam às seguintes cidades que já recebem voos da Azul:

Alta Floresta (MT)

Aripuanã (MT)

Barra do Garças (MT)

Brasília (DF)

Vilhena (RO)

Campo Grande (MS)

Belo Horizonte (MG)

Curitiba (PR)

Água Boa (MT)

São Paulo (Guarulhos)

Goiânia (GO)

Juína (MT)

Ji-Paraná (RO)

Maceió (AL)

Cacoal (RO)

Sinop (MT)

Porto Velho (RO)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (Santos Dumont)

Sorriso (MT)

Campinas

“Cuiabá é a nossa principal base de operações na região do centro-oeste, por essa razão pensamos em uma estratégia para fomentar o turismo na cidade. A partir de julho e com esse investimento em malha que estamos realizando em Cuiabá, passamos a conectar nossos Clientes do Centro-Oeste com mais de 150 destinos nacionais e internacionais.

Agora, com a volta do serviço de bordo, nossa experiência está ainda mais completa e queremos proporcionar um encantamento singular a quem embarcar conosco”, destaca Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

Ainda segundo a Azul, as ofertas também fazem parte das operações sazonais da Azul Viagens, em um movimento que vem acontecendo nos últimos períodos de alta estação para atender e estimular a demanda de clientes para viagens a lazer em julho.