O acidente aconteceu no domingo (17) por volta das 16h00 na rodovia MT-325, sentido Pista do Cabeça, zona rural de Alta Floresta. De acordo com a ocorrência policial uma das vítimas relatou que sua mãe estava conduzindo o veículo Ônix, vindo pela mt-325 sentido pista do cabeça ao passar por um caminhão veio a levantar poeira e prejudicou a visibilidade da estrada.

Ainda segundo com a vítima a condutora perdeu o controle do veículo vindo a capotar, no interior do veículo havia cinco pessoas.

O filho da condutora relatou que após o capotamento, sua mãe foi buscar ajuda em uma chácara nas proximidades. Todos foram levados para o Hospital Regional de Alta Floresta, exceto sua mãe, que recusou atendimento.