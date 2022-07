Um homem de 45 anos de idade, foi detido na tarde de ontem, domingo, 17, pela Polícia Militar pelo crime de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim das Araras em Alta Floresta.

Na data, a vítima de 54 anos procurou a Polícia alegando que teria sido ameaçada, ela relatou que teria ido até a residência de sua irmã, pois as mesmas teriam combinado de ir até a um clube e ao chegar na residência o suspeito que é seu cunhado disse que elas não iriam para lugar nenhum e ficou nervoso.

De acordo com os relatos da vítima, o suspeito passou a fazer ameaças de morte e a proferir palavrões. Na Central de Operações, a vítima juntamente com a testemunhas ambos relataram que o suspeito é muito agressivo e sempre faz ameaças de morte e agressão física contra sua esposa, pois o suspeito possuía uma arma de fogo na residência.

A Policia Militar se deslocou até a residência do suspeito para averiguar a denúncia, ao chegar no local suspeito relatou que não procede as ameaças e que realmente possui uma arma de fogo, diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao COPOM e também a Delegacia com a arma apreendida.